VELODROME

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Nom de la cryptomonnaieVELODROME

ClassementNo.731

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.34%

Offre en circulation915,202,511

Offre maximale∞

Offre totale2,333,730,336.635144

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.42450570475479027,2024-12-13

Prix le plus bas0.005446333086879164,2022-07-03

Blockchain publiqueOP

Secteur

Réseaux sociaux

