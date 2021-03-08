VELO

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

Nom de la cryptomonnaieVELO

ClassementNo.199

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.06%

Offre en circulation17,563,876,115

Offre maximale24,000,000,000

Offre totale23,999,804,349

Taux de circulation0.7318%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.06620174,2021-03-08

Prix le plus bas0.001029260893382974,2022-12-18

Blockchain publiqueETH

