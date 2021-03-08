VELO

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

Nom de la cryptomonnaieVELO

ClassementNo.199

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.06%

Offre en circulation17,563,876,115

Offre maximale24,000,000,000

Offre totale23,999,804,349

Taux de circulation0.7318%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.06620174,2021-03-08

Prix le plus bas0.001029260893382974,2022-12-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionVELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
VELO/USDT
VELO
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (VELO)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
VELO/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (VELO)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...