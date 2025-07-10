VELVET

Velvet est un système d'exploitation DeFAI qui simplifie la recherche on-chain, le trading et la gestion de portefeuille. L'application Velvet est disponible sur BNB Chain, Base, Solana, Ethereum et Sonic, avec plus de 100 000 utilisateurs tradant et exécutant des stratégies DeFi. Son copilote IA multi-agent est intégré à l'application pour aider à découvrir, analyser et exécuter de nouvelles opportunités à l'aide du langage naturel. L'infrastructure Velvet permet également à d'autres utilisateurs de créer des stratégies DeFi tokenisées et de les gérer via une interface ou des API, avec plus de 10 000 coffres déjà créés par des KOLs, des traders et des fonds spéculatifs crypto.

Nom de la cryptomonnaieVELVET

ClassementNo.664

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.28%

Offre en circulation186,887,655.41254085

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1868%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.31715699544548037,2025-09-23

Prix le plus bas0.032064654757022706,2025-07-10

Blockchain publiqueBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.