VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

Nom de la cryptomonnaieVENOM

ClassementNo.522

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation988,919,270

Offre maximale8,000,000,000

Offre totale7,336,732,643.62

Taux de circulation0.1236%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.7954748678174979,2024-03-25

Prix le plus bas0.034636160326987464,2025-02-03

Blockchain publiqueVENOM

IntroductionVenom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

