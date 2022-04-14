VFARM

Le système de traçabilité agricole VeriFarm, basé sur la blockchain et l'intelligence artificielle, vise à révolutionner le secteur agricole en garantissant la transparence, l'efficacité et le contrôle qualité grâce à des technologies de pointe. En s'appuyant sur la blockchain, l'IA, l'Internet des objets (IoT) et les smart contracts, le système offre un registre immuable des produits agricoles, de la ferme jusqu'à la table.

Nom de la cryptomonnaieVFARM

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

