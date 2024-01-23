VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Nom de la cryptomonnaieVIRTUAL

ClassementNo.76

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)30.24%

Offre en circulation656,147,369.8092347

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.6561%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.0709119422827476,2025-01-02

Prix le plus bas0.007604929689950013,2024-01-23

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

