Velora DEX est un protocole cross-chain centré sur l'intention, qui a traité plus de 125 milliards de dollars de volume de trading. Il fournit aux projets DeFi majeurs tels que Aave, Morpho et Pendle une couche d'exécution sécurisée, efficace et scalable.

Nom de la cryptomonnaieVLR

ClassementNo.3862

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.06763306123106956,2025-09-16

Prix le plus bas0.003083255137794645,2026-01-08

Blockchain publiqueETH

