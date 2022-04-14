VLX

ValoraX développe la prochaine génération de système de paiement crypto, alimenté par des agents IA, une intégration avec des marchands du monde réel et une compatibilité avec les cartes Web2. Grâce à une logique de dépenses automatisée par IA et à des agents financiers programmables, ValoraX permet aux utilisateurs de simuler, d’optimiser et d’exécuter des paiements en utilisant le $VLX et d’autres actifs compatibles — aussi bien dans les environnements Web3 que dans le monde réel.

Nom de la cryptomonnaieVLX

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionValoraX développe la prochaine génération de système de paiement crypto, alimenté par des agents IA, une intégration avec des marchands du monde réel et une compatibilité avec les cartes Web2. Grâce à une logique de dépenses automatisée par IA et à des agents financiers programmables, ValoraX permet aux utilisateurs de simuler, d’optimiser et d’exécuter des paiements en utilisant le $VLX et d’autres actifs compatibles — aussi bien dans les environnements Web3 que dans le monde réel.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.