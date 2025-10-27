VMC

VMC est l’abréviation de Vehicle Mining Classic. Elle peut également être interprétée comme VMS Mining Car ou Victoria Mining Car. Le terme Vehicle désigne tout moyen de transport doté d’un moteur. La technologie permettant de connecter l’énergie excédentaire générée par le véhicule à un ordinateur de minage a été prouvée, brevetée en Corée et aux États-Unis, et a obtenu la certification KC en Corée. Des demandes de brevets internationaux sont actuellement en cours d’examen, et une voiture de minage combinant GPU et ASIC, appelée VMC (GPU+ASIC), devrait également être lancée prochainement.

Nom de la cryptomonnaieVMC

ClassementNo.4810

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2462.193012754652,2025-10-27

Prix le plus bas0.16349492498061127,2026-01-09

Blockchain publiqueETH

