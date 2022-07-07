VOW

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Nom de la cryptomonnaieVOW

ClassementNo.1091

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation356,285,269

Offre maximale1,142,857,142

Offre totale1,142,857,140

Taux de circulation0.3117%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.688289272124897,2022-07-07

Prix le plus bas0.001812976932103066,2024-08-13

Blockchain publiqueETH

IntroductionVOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.