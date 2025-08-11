VSN

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Nom de la cryptomonnaieVSN

ClassementNo.132

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.72%

Offre en circulation3,439,845,227.4706883

Offre maximale4,200,000,000

Offre totale4,111,751,992.526205

Taux de circulation0.819%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.22489627050756025,2025-08-11

Prix le plus bas0.06855638448230492,2025-11-21

Blockchain publiqueETH

