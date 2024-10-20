VVAIFU

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

Nom de la cryptomonnaieVVAIFU

ClassementNo.2332

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation993,252,152.368677

Offre maximale999,904,308.86

Offre totale993,252,152.368677

Taux de circulation0.9933%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.21126701735659592,2024-11-19

Prix le plus bas0.00002140115072816,2024-10-20

Blockchain publiqueSOL

