WAXP

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

Nom de la cryptomonnaieWAXP

ClassementNo.497

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.17%

Offre en circulation4,523,127,193.370158

Offre maximale∞

Offre totale4,528,476,291.867564

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.012209892272949,2017-12-21

Prix le plus bas0.006992854833243257,2025-12-19

Blockchain publiqueWAX

