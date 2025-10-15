WBAI

WhiteBridge AI Agents Network transforme la manière dont les données personnelles sont accessibles, vérifiées et analysées. Construit sur une couche d’intelligence décentralisée, il relie les fournisseurs de données humaines (DePIN) et les agents d’IA afin de convertir les registres publics dispersés et les signaux en ligne en informations fiables, permettant ainsi de prendre des décisions plus intelligentes et plus sûres.

Nom de la cryptomonnaieWBAI

ClassementNo.1984

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.39%

Offre en circulation202,044,721.66495585

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.202%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09146676325085583,2025-10-15

Prix le plus bas0.005773164104267516,2025-12-29

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

