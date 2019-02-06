WBTC

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieWBTC

ClassementNo.8759

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)187,652.69%

Offre en circulation125,330.50968096

Offre maximale0

Offre totale125,330.50968096

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique125777.44813789013,2025-10-06

Prix le plus bas3330.11634888,2019-02-06

Blockchain publiqueETH

