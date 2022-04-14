WEB3D

Web3 Decision est une plateforme de nouvelle génération alimentée par l'IA (basée sur la logique et les neurones humains CL1), dédiée à l'audit en temps réel des contrats intelligents, à l'évaluation des tokens et à l'analyse KYC/KYB — le tout avec une simplicité sans code. Grâce à son IA fondée sur la logique, elle relie de véritables neurones humains aux nœuds, garantissant confiance, conformité et sécurité sur les écosystèmes EVM, TON et les nouvelles blockchains de couche 1 (L1) émergentes.

Nom de la cryptomonnaieWEB3D

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation5,000,000

Offre maximale200,000,000

Offre totale200,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionWeb3 Decision est une plateforme de nouvelle génération alimentée par l'IA (basée sur la logique et les neurones humains CL1), dédiée à l'audit en temps réel des contrats intelligents, à l'évaluation des tokens et à l'analyse KYC/KYB — le tout avec une simplicité sans code. Grâce à son IA fondée sur la logique, elle relie de véritables neurones humains aux nœuds, garantissant confiance, conformité et sécurité sur les écosystèmes EVM, TON et les nouvelles blockchains de couche 1 (L1) émergentes.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
WEB3D/USDT
WEB3D
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (WEB3D)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
WEB3D/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (WEB3D)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...