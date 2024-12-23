WELF

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Nom de la cryptomonnaieWELF

ClassementNo.1580

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.38%

Offre en circulation12,656,757.89275378

Offre maximale50,000,000

Offre totale49,999,000

Taux de circulation0.2531%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.023530105188494,2024-12-23

Prix le plus bas0.20815585420706553,2025-12-10

Blockchain publiqueETH

