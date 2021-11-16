WILD

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Nom de la cryptomonnaieWILD

ClassementNo.600

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.11%

Offre en circulation478,688,433.03120714

Offre maximale500,000,000

Offre totale499,969,631

Taux de circulation0.9573%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.604160676477258,2021-11-16

Prix le plus bas0.013594323846583989,2025-11-03

Blockchain publiqueETH

