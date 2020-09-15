WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Nom de la cryptomonnaieWING

ClassementNo.2418

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.38%

Offre en circulation5,414,870.46998927

Offre maximale10,000,000

Offre totale7,638,124.86998927

Taux de circulation0.5414%

Date d'émission2020-09-15 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique140.806207937,2020-09-16

Prix le plus bas0.0706085391929573,2025-06-05

Blockchain publiqueONT

IntroductionWing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.