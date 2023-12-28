WINR

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

Nom de la cryptomonnaieWINR

ClassementNo.1933

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation712,763,582

Offre maximale908,286,679

Offre totale794,614,708

Taux de circulation0.7847%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.14633127912041108,2023-12-28

Prix le plus bas0.001758281451272757,2026-01-07

Blockchain publiqueARB

