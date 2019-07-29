WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

Nom de la cryptomonnaieWIN

ClassementNo.626

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation993,701,859,243.3864

Offre maximale993,701,859,243.3864

Offre totale993,701,859,243.3864

Taux de circulation1%

Date d'émission2019-07-29 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00296486,2021-04-05

Prix le plus bas0.000025690122795593,2025-12-31

Blockchain publiqueTRX

IntroductionThe first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.