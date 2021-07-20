WITCH

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Nom de la cryptomonnaieWITCH

ClassementNo.2149

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation27,299,365.38

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.2729%

Date d'émission2021-07-20 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.85192362,2021-07-21

Prix le plus bas0.02551051014936386,2025-10-21

Blockchain publiqueETH

