WLD

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Nom de la cryptomonnaieWLD

ClassementNo.48

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0005%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.45%

Offre en circulation2,705,674,620.6701813

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique11.817127513504316,2024-03-10

Prix le plus bas0.364619223791381,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

