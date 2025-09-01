WLFI

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

Nom de la cryptomonnaieWLFI

ClassementNo.26

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0014%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1,03%

Offre en circulation26.738.074.622

Offre maximale100.000.000.000

Offre totale100.000.000.000

Taux de circulation0.2673%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4600440080440167,2025-09-01

Prix le plus bas0.09151658544301643,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

