World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

Nom de la cryptomonnaieWMTX

ClassementNo.385

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.71%

Offre en circulation802,100,973.651187

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation0.401%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9804150514795327,2022-02-17

Prix le plus bas0.04597185978072089,2025-12-27

Blockchain publiqueETH

