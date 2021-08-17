WNCG

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nom de la cryptomonnaieWNCG

ClassementNo.1327

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.04%

Offre en circulation575,926,668.35

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale723,789,440

Taux de circulation0.5759%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.85927372,2021-08-17

Prix le plus bas0.006667113758114432,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

WNCG/USDT
Nine Chronicles
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (WNCG)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
