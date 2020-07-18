WNXM

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

Nom de la cryptomonnaieWNXM

ClassementNo.8845

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)32.70%

Offre en circulation477,296.44754483

Offre maximale0

Offre totale477,296.44754483

Taux de circulation%

Date d'émission2020-07-18 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique134.14417963,2021-05-12

Prix le plus bas7.823164130047671,2022-12-30

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

