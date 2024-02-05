WNZ

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

Nom de la cryptomonnaieWNZ

ClassementNo.3572

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation213,625,469

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.0213%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.06725080104804515,2024-02-05

Prix le plus bas0.000013512455563295,2025-12-05

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

