Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

Nom de la cryptomonnaieWSDM

ClassementNo.2542

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation626,011,994.509476

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1191700212931804,2024-05-18

Prix le plus bas0.000571469695837664,2025-11-14

Blockchain publiqueMATIC

