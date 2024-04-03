W

W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

Nom de la cryptomonnaieW

ClassementNo.164

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.45%

Offre en circulation5,240,144,693

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.524%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.6088073773249445,2024-04-03

Prix le plus bas0.031546439928937124,2025-10-10

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
