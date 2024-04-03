W

W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

Nom de la cryptomonnaieW

ClassementNo.164

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.45%

Offre en circulation5,240,144,693

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.524%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.6088073773249445,2024-04-03

Prix le plus bas0.031546439928937124,2025-10-10

Blockchain publiqueSOL

IntroductionW is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.