XAN

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Nom de la cryptomonnaieXAN

ClassementNo.489

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.45%

Offre en circulation2,500,000,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.25%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2551582195617884,2025-09-29

Prix le plus bas0.01360651814724636,2025-12-16

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

