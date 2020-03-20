XAUT

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Nom de la cryptomonnaieXAUT

ClassementNo.44

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0005%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)32,951.39%

Offre en circulation409,217.6417

Offre maximale0

Offre totale520,089.3

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4553.361653837675,2025-12-26

Prix le plus bas1408.88233399,2020-03-20

Blockchain publiqueETH

