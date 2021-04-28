XCH

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Nom de la cryptomonnaieXCH

ClassementNo.345

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)23.17%

Offre en circulation14,411,726

Offre maximale0

Offre totale33,191,992

Taux de circulation%

Date d'émission2021-04-28 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1934.50687188,2021-05-03

Prix le plus bas4.416971304516864,2025-12-18

Blockchain publiqueCHIA

