XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

ClassementNo.68

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0003%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation19,082,941,597.07

Offre maximale0

Offre totale38,043,141,176.25

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.19387438,2021-08-21

Prix le plus bas0.000157131627911,2019-06-20

Blockchain publiqueXDC

