$X is a token based on the TON blockchain, designed to power the X Empire. X Empire combines AI, NFTs, and Web-3 technologies

Nom de la cryptomonnaieXEMPIRE

ClassementNo.918

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation690,000,000,000

Offre maximale690,000,000,000

Offre totale690,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000579987908814942,2024-11-10

Prix le plus bas0.000017338730558949,2025-12-29

Blockchain publiqueTONCOIN

Secteur

Réseaux sociaux

