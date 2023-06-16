XFI

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

Nom de la cryptomonnaieXFI

ClassementNo.1315

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.65%

Offre en circulation66,531,202.77431534

Offre maximale378,432,000

Offre totale77,902,237.78910097

Taux de circulation0.1758%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.989041429955563,2023-06-16

Prix le plus bas0.04913217188278703,2025-08-31

Blockchain publiqueXFI

Secteur

Réseaux sociaux

