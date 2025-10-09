XMN

xMoney (XMN) est un écosystème de paiement nouvelle génération conforme au règlement MiCA, reliant la finance traditionnelle et la blockchain. Il permet aux entreprises d’accepter des paiements mondiaux en toute fluidité — cartes, crypto, Apple Pay et Google Pay — sans complexité ni obstacle réglementaire. Intégré à l’infrastructure agréée et réglementée de xMoney, le token XMN constitue le cœur utilitaire du système, alimentant les paiements en monnaie fiduciaire et en crypto, l’émission de cartes, les règlements en stablecoin, les solutions d’entrée/sortie (on/off-ramps) et les services en marque blanche. Les marchands profitent de frais de transaction réduits, de programmes de fidélité et de coûts de règlement allégés, tandis que les utilisateurs gagnent des récompenses et participent à la gouvernance. Contrairement aux tokens utilitaires classiques, XMN bénéficie d’une utilisation réelle immédiate au sein de la passerelle réglementée de xMoney déjà opérationnelle pour les entreprises européennes. Conçu dans le cadre du règlement MiCA de l’Union européenne, il garantit conformité, transparence et confiance pour les plateformes d’échange mondiales, les institutions et les marchands.

Nom de la cryptomonnaieXMN

ClassementNo.3848

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11390037525327498,2025-10-09

Prix le plus bas0.019550382433716446,2025-10-18

Blockchain publiqueSUI

Secteur

Réseaux sociaux

