Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Nom de la cryptomonnaieXMR

ClassementNo.15

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0025%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)467.28%

Offre en circulation18,446,744.07370955

Offre maximale∞

Offre totale18,446,744.07370955

Taux de circulation%

Date d'émission2014-04-18 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique517.62024523,2021-05-07

Prix le plus bas0.21296699345111847,2015-01-14

Blockchain publiqueXMR

