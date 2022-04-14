XNL

Novastro est une plateforme cross-chain d’actifs réels tokenisés (RWA) qui permet la tokenisation fluide d’actifs tangibles sur le registre Ethereum, tout en garantissant la conformité réglementaire et la propriété vérifiable. Elle intègre une optimisation de rendement pilotée par l’IA, qui réinvestit dynamiquement les profits issus d’actifs stables adossés à des RWA tels que l’immobilier, le crédit et les matières premières. En connectant les actifs tokenisés entre plusieurs chaînes et en utilisant des modèles d’IA de liquidité intelligente et de gestion des risques, Novastro transforme les rendements du monde réel en opportunités on-chain scalables — permettant aux utilisateurs de gagner, gouverner et créer de la richesse au sein d’un écosystème décentralisé fondé sur la confiance.

Nom de la cryptomonnaieXNL

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.