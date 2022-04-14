XNL

Novastro est une plateforme cross-chain d’actifs réels tokenisés (RWA) qui permet la tokenisation fluide d’actifs tangibles sur le registre Ethereum, tout en garantissant la conformité réglementaire et la propriété vérifiable. Elle intègre une optimisation de rendement pilotée par l’IA, qui réinvestit dynamiquement les profits issus d’actifs stables adossés à des RWA tels que l’immobilier, le crédit et les matières premières. En connectant les actifs tokenisés entre plusieurs chaînes et en utilisant des modèles d’IA de liquidité intelligente et de gestion des risques, Novastro transforme les rendements du monde réel en opportunités on-chain scalables — permettant aux utilisateurs de gagner, gouverner et créer de la richesse au sein d’un écosystème décentralisé fondé sur la confiance.

Nom de la cryptomonnaieXNL

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionNovastro est une plateforme cross-chain d’actifs réels tokenisés (RWA) qui permet la tokenisation fluide d’actifs tangibles sur le registre Ethereum, tout en garantissant la conformité réglementaire et la propriété vérifiable. Elle intègre une optimisation de rendement pilotée par l’IA, qui réinvestit dynamiquement les profits issus d’actifs stables adossés à des RWA tels que l’immobilier, le crédit et les matières premières. En connectant les actifs tokenisés entre plusieurs chaînes et en utilisant des modèles d’IA de liquidité intelligente et de gestion des risques, Novastro transforme les rendements du monde réel en opportunités on-chain scalables — permettant aux utilisateurs de gagner, gouverner et créer de la richesse au sein d’un écosystème décentralisé fondé sur la confiance.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
XNL/USDT
Novastro
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (XNL)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
XNL/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (XNL)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...