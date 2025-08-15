XNY

Codatta est une plateforme d'infrastructure de données décentralisée qui transforme les données brutes en actifs tokenisés, permettant aux développeurs d'IA d'accéder à des ensembles de données de haute qualité et de les exploiter. Propulsée par le réseau XnY, Codatta facilite la tokenisation des données (assetification of data), permettant aux contributeurs de percevoir des redevances en fonction de l'utilisation de leurs actifs de données.

Nom de la cryptomonnaieXNY

ClassementNo.1099

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.26%

Offre en circulation2,500,000,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.25%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.028917157801932714,2025-08-15

Prix le plus bas0.002007819087959233,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

