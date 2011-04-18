XRP

XRP est la cryptomonnaie native du réseau Ripple, qui peut circuler à travers tout le réseau Ripple. Elle dispose d'une offre totale de 100 milliards et diminue progressivement à mesure que le nombre de transactions augmente. La société d'exploitation de Ripple est Ripple Labs (anciennement OpenCoin). La cryptomonnaie XRP est la seule cryptomonnaie commune du système Ripple. Elle est différente des autres cryptomonnaies du système. Par exemple, le CNY et l'USD ne peuvent pas être encaissés à travers différentes passerelles. En d'autres termes, le CNY émis par la passerelle A ne peut être encaissé qu'à la passerelle A, pas à la passerelle B. Sinon, vous devez le convertir en CNY de la passerelle B via un ordre en attente du système Ripple. Cependant, Ripple n'a aucune de telles restrictions. Elle est universelle dans le système Ripple. Ripple (XRP), tout comme Bitcoin, est une cryptomonnaie basée sur les mathématiques et la cryptographie. Mais ce qui différencie XRP du Bitcoin sans véritable utilisation, c'est que XRP joue le rôle de connecteur et dispose d'une fonction de garantie de sécurité dans le système Ripple. La garantie de sécurité est indispensable, ce qui exige que la passerelle participant à ce protocole détienne une petite quantité de XRP.

Nom de la cryptomonnaieXRP

ClassementNo.4

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0414%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)7.48%

Offre en circulation60,676,393,849

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale99,985,734,415

Taux de circulation0.6067%

Date d'émission2011-04-18 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.005874 USDT

Sommet historique3.841939926147461,2018-01-04

Prix le plus bas0.002802350092679262,2014-07-07

Blockchain publiqueXRP

Secteur

Réseaux sociaux

