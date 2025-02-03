XUSD

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

Nom de la cryptomonnaieXUSD

ClassementNo.453

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)48.98%

Offre en circulation48,096,294.451

Offre maximale∞

Offre totale48,096,294.451

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.045831001219526,2025-03-17

Prix le plus bas0.9492788036833526,2025-02-03

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

