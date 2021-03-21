XYM

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Nom de la cryptomonnaieXYM

ClassementNo.604

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation6,237,399,262.808702

Offre maximale8,999,999,999

Offre totale8,502,499,410.462338

Taux de circulation0.693%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.77148755,2021-03-21

Prix le plus bas0.003702295322244103,2025-11-05

Blockchain publiqueXYM

IntroductionSymbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.