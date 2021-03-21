XYM
Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.
Nom de la cryptomonnaieXYM
ClassementNo.604
Capitalisation boursière$0.00
Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00
Part de marché%
Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%
Offre en circulation6,237,399,262.808702
Offre maximale8,999,999,999
Offre totale8,502,499,410.462338
Taux de circulation0.693%
Date d'émission--
Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--
Sommet historique0.77148755,2021-03-21
Prix le plus bas0.003702295322244103,2025-11-05
Blockchain publiqueXYM
