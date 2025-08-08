YALA

Yala est un protocole d’actifs basé sur Bitcoin, conçu pour améliorer la liquidité de Bitcoin à travers plusieurs écosystèmes grâce au $YU, un stablecoin adossé à Bitcoin et indexé sur le dollar américain. En permettant aux utilisateurs de déposer du BTC et de créer du $YU de manière native, Yala facilite l’intégration de Bitcoin dans l’univers plus large de la finance décentralisée (DeFi), offrant ainsi diverses opportunités de rendement tout en assurant une efficacité optimale du capital.

Nom de la cryptomonnaieYALA

ClassementNo.1307

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.79%

Offre en circulation271,499,820.0794584

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,701,673.041153

Taux de circulation0.2714%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.45623373838083625,2025-08-08

Prix le plus bas0.016201119505033154,2025-12-31

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

