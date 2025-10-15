YB

YieldBasis est un protocole DeFi qui permet aux utilisateurs de fournir de la liquidité à des pools de teneurs de marché automatisés (AMM) sans subir de perte impermanente. Le protocole atteint cet objectif grâce à un mécanisme d'effet de levier composé 2×, construit sur l'infrastructure de Curve Finance, où les utilisateurs déposent des actifs numériques et reçoivent des tokens YieldBasis LP représentant leur part dans le pool de liquidité.

Nom de la cryptomonnaieYB

ClassementNo.505

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)11,63%

Offre en circulation87 916 667

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale700 000 000

Taux de circulation0.0879%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9394352030918264,2025-10-15

Prix le plus bas0.35919482061601,2025-10-22

Blockchain publiqueETH

