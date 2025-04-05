YIDO

Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.

Nom de la cryptomonnaieYIDO

ClassementNo.7862

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6716896311213572,2025-04-05

Prix le plus bas0.00009995694132135,2025-12-01

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

