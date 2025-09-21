YU

Le YU Token est une solution de paiement basée sur la blockchain, conçue pour autonomiser les petites entreprises et les consommateurs grâce à des transactions rapides, peu coûteuses et décentralisées. Construit sur la blockchain Solana, le YU Token offre un traitement à grande vitesse et des frais minimes, le rendant idéal pour des cas d'usage concrets tels que les paiements en magasin, les programmes de fidélité et les services géolocalisés. Le projet intègre le DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) afin de relier les environnements physiques à la technologie blockchain, permettant des fonctionnalités telles que les paiements par QR code et l'intégration avec des appareils intelligents.

Nom de la cryptomonnaieYU

ClassementNo.4068

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale10,000,000,000,000

Offre totale10,000,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000960038828670104,2025-09-21

Prix le plus bas0.000009287846810971,2025-11-24

Blockchain publiqueSOL

IntroductionLe YU Token est une solution de paiement basée sur la blockchain, conçue pour autonomiser les petites entreprises et les consommateurs grâce à des transactions rapides, peu coûteuses et décentralisées. Construit sur la blockchain Solana, le YU Token offre un traitement à grande vitesse et des frais minimes, le rendant idéal pour des cas d'usage concrets tels que les paiements en magasin, les programmes de fidélité et les services géolocalisés. Le projet intègre le DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) afin de relier les environnements physiques à la technologie blockchain, permettant des fonctionnalités telles que les paiements par QR code et l'intégration avec des appareils intelligents.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.