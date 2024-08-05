ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Nom de la cryptomonnaieZBCN

ClassementNo.133

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation96,911,222,080.679

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale99,998,804,740.41899

Taux de circulation0.9691%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.007105034498396647,2025-05-30

Prix le plus bas0.000692135609811539,2024-08-05

Blockchain publiqueSOL

