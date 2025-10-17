ZBT

ZEROBASE est un réseau d’infrastructure cryptographique décentralisé qui permet des calculs vérifiables hors chaîne grâce aux Zero Knowledge Proofs (ZKPs) et aux environnements d’exécution de confiance (Trusted Execution Environments, TEEs). Il alimente des produits tels que zkStaking, zkLogin et ProofYield, reliant la finance décentralisée institutionnelle (DeFi), la confidentialité des utilisateurs et les stratégies d’actifs du monde réel.

Nom de la cryptomonnaieZBT

ClassementNo.645

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)9.61%

Offre en circulation220,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.22%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.1331922631579274,2025-10-17

Prix le plus bas0.06911393673402072,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionZEROBASE est un réseau d’infrastructure cryptographique décentralisé qui permet des calculs vérifiables hors chaîne grâce aux Zero Knowledge Proofs (ZKPs) et aux environnements d’exécution de confiance (Trusted Execution Environments, TEEs). Il alimente des produits tels que zkStaking, zkLogin et ProofYield, reliant la finance décentralisée institutionnelle (DeFi), la confidentialité des utilisateurs et les stratégies d’actifs du monde réel.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.