Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieZBU

ClassementNo.214

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation413,627,996.38046694

Offre maximale5,000,000,000

Offre totale746,316,276.79

Taux de circulation0.0827%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.618769602419199,2024-05-22

Prix le plus bas0.5577566619233704,2025-12-30

Blockchain publiqueBSC

